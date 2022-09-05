Джеймс по новому контракту будет зарабатывать в «Челси» 290 тысяч евро в неделю

Стало известно, сколько «Челси» будет платить своему воспитаннику Рису Джеймсу по новому контракту. По сведениям от журналиста Низара Кинселлы, англичанин будет зарабатывать 290 тысяч евро в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым защитником в истории клуба.

Напомним, что Джеймс ранее был интересен мадридскому «Реалу» и «Манчестер Сити», но приоритетом для футболиста всегда было остаться в «Челси». Нынешнее соглашение англичанина с «пенсионерами» истекает летом 2024 года.

Ранее «Челси» продлил контракт с нападающим Армандо Броей. Клуб также обсуждает новое соглашение с Мэйсоном Маунтом, чей контракт тоже рассчитан до 2024 года.