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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеймс – о новом контракте: «Я на седьмом небе от счастья»

 
05 Сентября 2022 • 14:53 Комментировать
Динамо Загреб
...
Челси
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06.09 19:45

Защитник «Челси» Рис Джеймс поделился эмоциями после подписания нового контракта с клубом. Ранее «пенсионеры» официально объявили о том, что защитник подписал с клубом контракт до 2027 года.

«Я на седьмом небе от счастья после подписания контракта. Я благодарен всем причастным. С нетерпением хочу увидеть, что принесёт нам будущее», – цитирует Джеймса официальный сайт «пенсионеров».

В новом сезоне Джеймс отметился голом и ассистом в Английской премьер-лиге. Англичанин выступает за основной состав «Челси» с 2019 года, когда вернулся из аренды в «Уигане».

Ранее «Челси» также продлил контракт с другим воспитанником – нападающим Армандо Броей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс
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ДИНАМО ЗАГРЕБ ЧЕЛСИ
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