Джеймс – о новом контракте: «Я на седьмом небе от счастья»

Защитник «Челси» Рис Джеймс поделился эмоциями после подписания нового контракта с клубом. Ранее «пенсионеры» официально объявили о том, что защитник подписал с клубом контракт до 2027 года.

«Я на седьмом небе от счастья после подписания контракта. Я благодарен всем причастным. С нетерпением хочу увидеть, что принесёт нам будущее», – цитирует Джеймса официальный сайт «пенсионеров».

В новом сезоне Джеймс отметился голом и ассистом в Английской премьер-лиге. Англичанин выступает за основной состав «Челси» с 2019 года, когда вернулся из аренды в «Уигане».

Ранее «Челси» также продлил контракт с другим воспитанником – нападающим Армандо Броей.