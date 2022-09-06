«Челси» лишь однажды смог выиграть гостевой матч в группе Лиги чемпионов, проигрывая после первого тайма

Лондонский «Челси», победитель Лиги чемпионов в 2012 году, начал свои выступления в очередном розыгрыше турнира - это уже 18-я Лига чемпионов в истории клуба. Однако пока что команда уступает загребскому «Динамо», пропустив гол уже в дебюте. Отыграться у подопечных Томаса Тухеля пока что не получается.

Между тем выяснилось, что в истории выступлении «Челси» в групповом раунде Лиги чемпионов команда одиннадцать раз проигрывала к перерыву в гостевых матчах - но лишь один раз смогла переломить ход игры и выиграть, это случилось в игре против мадридского «Атлетико» 27 сентября 2017 года.