​Обамеянг дебютирует за «Челси» в матче Лиги чемпионов

Во вторник «Челси» стартует в групповом этапе Лиги чемпионов – в первом туре лондонцы сыграют в Загребе против «Динамо». Наставник «пенсионеров» Томас Тухель включил в стартовый состав таких игроков:

Кепа, Аспиликуэта, Кулибали, Фофана, Джеймс, Чиллуэлл, Ковачич, Маунт, Хаверц, Стерлинг, Обамеянг.

Пьер-Эмерик Обамеянг дебютирует за «Челси». Габонец перебрался в лондонский клуб из «Барселоны» под занавес трансферного окна в Европе.

Матч между загребским «Динамо» и «Челси» стартует в 19:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.