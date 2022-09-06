Тухель: «Пропущенный гол был уж слишком лёгким»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после проигранного матча Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (0:1).

- Мы сыграли слабо, и всё было как всегда. Начало игры было нормальным, мы не использовали свои полумоменты. Мы не прочувствовали момент, когда можно было решать судьбу матча в первые 15-20 минут, а после этого пропустили в контратаке. Этот гол был уж слишком легким. И после этого мы мучились, - заявил Тухель на пресс-конференции.

- В перерыве мы сделали некоторые изменения, вдохновили ребят, сказали им играть более эмоционально и играть плотнее. Сделать шаг вперед. Но все же нам было сложно это сделать, - добавил наставник.

В следующую среду «синие» дома сыграют против «Зальцбурга».