Защитник «Челси» Рис Джеймс официально продлил контракт со своим клубом до 2027 года. Предыдущее соглашение футболиста сборной Англии с «пенсионерами» было рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, что Джеймс своей игрой в прошлом сезоне заинтересовал такие клубы, как «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Тем не менее, футболист хотел остаться в «Челси», о чём ранее публично заявил его отец.

В новом сезоне Джеймс уже успел отметиться одним голом и результативной передачей в Английской премьер-лиге. В прошлой кампании защитник записал на свой счёт 5 голов и 9 ассистов в чемпионате.

Руководство «Челси» в скором времени также хочет продлить контракт с полузащитником Мэйсоном Маунтом.