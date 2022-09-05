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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеймс продлил контракт с «Челси» до 2027 года официально

 
05 Сентября 2022 • 14:16 Комментировать (1)
Динамо Загреб
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Челси
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06.09 19:45

Защитник «Челси» Рис Джеймс официально продлил контракт со своим клубом до 2027 года. Предыдущее соглашение футболиста сборной Англии с «пенсионерами» было рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, что Джеймс своей игрой в прошлом сезоне заинтересовал такие клубы, как «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Тем не менее, футболист хотел остаться в «Челси», о чём ранее публично заявил его отец.

В новом сезоне Джеймс уже успел отметиться одним голом и результативной передачей в Английской премьер-лиге. В прошлой кампании защитник записал на свой счёт 5 голов и 9 ассистов в чемпионате.

Руководство «Челси» в скором времени также хочет продлить контракт с полузащитником Мэйсоном Маунтом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс
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Комментарии (1)
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KENIG
05 Сентября 2022 в 14:20
Отличные новости ! Джеймс в поряде , и вроде как 290 будет получать , не так и много по нынешним реалиям . К примеру ушедший Баркли 200 в неделю хапал , на пиво и куртизанок , при это не принося пользу команде !
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