Тухель: «Я не знаю, почему мы так провели матч»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель резко недоволен игрой команды в стартовом матче Лиги чемпионов против «Динамо» из Загреба.

- Я зол на себя, на нашу игру. Очевидно, что мы сыграли ниже своего уровня. Я не знаю, почему мы так провели матч. Было мало голода, интенсивности, нацеленности выигрывать единоборства и показывать футбол самого высокого уровня. С такой игрой нельзя побеждать ни в Премьер-лиге, ни в Лиге чемпионов. Мы не там, где хотели бы быть.

Дело не в том, что я хочу кого-то обвинить сегодня. Просто пытаюсь объясниться. Такова реальность. Я ее часть, - заявил Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что лондонцы проиграли «Динамо» (0:1).