Обамеянг отправился с «Челси» в Загреб на матч с «Динамо»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может дебютировать за новую команду уже завтра в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо». Пресс-служба «пенсионеров» сообщает, что габонец отправился в столицу Хорватии вместе с остальной командой.

Ранее руководство «Челси» отправило футболиста в Милан, где ему должны были подобрать маску для лица. Напомним, что у Обамеянга повреждена челюсть. Нападающий получил сильный ушиб, когда в его дом в Барселоне ворвались грабители.

Трансфер Обамеянга обошёлся «Челси» в 12 миллионов евро. В обратном направлении в «Барселону» последовал защитник Маркос Алонсо.