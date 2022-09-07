«А ведь я едва не перешёл туда»: реакция Кунде на провальный старт «Челси» в ЛЧ

Защитник сборной Франции Жюль Кунде, пополнивший в летнее трансферное окно ряды каталонской «Барселоны», отреагировал на неудачный старт лондонского «Челси» в Лиге чемпионов. В первом туре группового этапа подопечные Томаса Тухеля на выезде проиграли загребскому «Динамо» со счетом 0:1.

«А ведь я едва не перешел в «Челси», - оставил сообщение французский игрок в социальных сетях. Спустя некоторое время он удалил свой пост.

«Барселона» начнет свой путь в Лиге чемпионов домашним матчем с чешской «Викторией». Поединок пройдет в столице Каталонии сегодня, 7 сентября, начало 22:00 мск.