Атлетико - Бетис: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В главном матче 27-го тура чемпионата Испании «Атлетико» сыграет против конкурентов из «Бетиса». Интриги добавляет тот факт, что команды сейчас в отличной форме и идут почти без очковых потерь. Тем не менее, состав у «матрасников» качественнее, да и в личных встречах у них обычно нет проблем с севильцами. Будет ли так на этот раз, узнаем после 22:00, телепоказ на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 3», «Беларусь 5», LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.