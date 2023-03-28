Куман подтвердил, что Депай получил травму в матче с Гибралтаром

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подтвердил, что нападающий Мемфис Депай получил травму в игре против Гибралтара, которая закончилась победой «оранжевых» со счётом 3:0. Напомним, что Депай открыл счёт в матче на 23-й минуте.

«Депай получил травму, всё смотрится не очень позитивно. Какое именно это повреждение? Пока не буду об этом говорить», – заявил Куман на пресс-конференции.

Напомним, Депай с января этого года является футболистом мадридского «Атлетико». За команду Диего Симеоне нидерландец отметился уже тремя голами в семи матчах чемпионата Испании. До перехода к «матрасникам» нападающий выступал за каталонскую «Барселону».