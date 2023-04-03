Облак повторил клубный рекорд мадридского «Атлетико»

В матче двадцать седьмого тура испанского чемпионата мадридский «Атлетико» благодаря голу Анхеля Корреи на 86-й минуте вырвал победу у крепкого «Бетиса».

В воротах «Атлетико» стоял, как всегда, надежно, словенский голкипер Ян Облак - он провел свой 389-й матч за клуб с учетом всех турниров, в которых принимал участие «Атлетико» с Облаком в воротах, и повторил, тем самым, клубный рекорд, который доселе единолично принадлежал Диего Годину.

В следующем туре испанского чемпионата мадридский «Атлетико» сразится с «Райо Вальекано», это случится девятого апреля, в предстоящее воскресенье.