«Атлетико» летом может избавиться от Хименеса и Савича

Сразу два центральных защитника мадридского «Атлетико» могут покинуть команду ближайшим летом. Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, «матрасники» раздумывают над тем, чтобы избавиться от Хосе Марии Хименеса и Стефана Савича.

Оба футболиста своей игрой не впечатляют руководство в нынешнем сезоне. Хименес и Савич уже довольно долго выступают за «Атлетико» и большую часть времени были основными в команде Диего Симеоне.

Напомним, летом «Атлетико» может осуществлять лишь бюджетные трансферы из-за финансовых проблем. Продажи Хименеса и Савича могут помочь клубу немного упростить ситуация с финансами.