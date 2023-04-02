Чудесный прорыв Корреа позволил «Атлетико» дожать «Бетис»

Стабильно выступающие в последнее время в Ла Лиге «Атлетико» и «Бетис» сражались за важные очки. Команды провели хороший первый тайм и не раз угрожали чужим воротам, но все же открыть счет не удалось. После перерыва Хосе Хименес с линии вратарской пробил головой в каркас ворот. Янник Карраско завершал прострел с угла штрафной, а здесь уже голкипер ногой парировал. В ответ Хуан Миранда с левого края штрафной лишь немного промахнулся. С ударом Маркоса Льоренте справился вратарь гостей, а Коке добил мяч в сетку из офсайда. Все решил сольный рейд Анхеля Корреа по центру, отличный дриблинг и в итоге голевой удар с десятка метров.

«Атлетико» закрепился на третьем месте, севильцы пятые.