Чудесный прорыв Корреа позволил «Атлетико» дожать «Бетис»

Стабильно выступающие в последнее время в Ла Лиге «Атлетико» и «Бетис» сражались за важные очки. Команды провели хороший первый тайм и не раз угрожали чужим воротам, но все же открыть счет не удалось. После перерыва Хосе Хименес с линии вратарской пробил головой в каркас ворот. Янник Карраско завершал прострел с угла штрафной, а здесь уже голкипер ногой парировал. В ответ Хуан Миранда с левого края штрафной лишь немного промахнулся. С ударом Маркоса Льоренте справился вратарь гостей, а Коке добил мяч в сетку из офсайда. Все решил сольный рейд Анхеля Корреа по центру, отличный дриблинг и в итоге голевой удар с десятка метров.
«Атлетико» закрепился на третьем месте, севильцы пятые.
Протокол игры
|(1:0) Корреа Анхель86'
Облак Ян•Савич Стефан•Хименес Хосе•Эрмосо Марио•Молина Науэль 36'59' (Де Пауль Родриго (59') •Льоренте Маркос•Коке Хорхе84' (Витсель Аксель (84') •Лемар Тома60' (Корреа Анхель (60') •Карраско Янник84' (Ньигес Сауль (84') •Гризманн Антуан•Мората Альваро68' (Ривас Пабло Барриос (68')
Запасные: Грбич Иво•Доэрти Мэтт•Кондогбия Жоффрей•Гомис Антонио
Силва Руи•Руибаль Айтор•Песселья Херман•Луис Фелипе•Миранда Хуан•Гидо Родригес•Карвалью Вилльям•Энрике Луис•Перес Айосе 61'69' (Хуанми Мигель (69') •Родри Родриго62' (Хоакин Санчес (62') •Иглесиас Борха82' (Виллиан Жозе (82') 90'
02 апреля. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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