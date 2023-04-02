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Чудесный прорыв Корреа позволил «Атлетико» дожать «Бетис»

02 Апреля 2023 • 23:57 Комментировать
Атлетико М
1:0
Бетис
окончен

Стабильно выступающие в последнее время в Ла Лиге «Атлетико» и «Бетис» сражались за важные очки. Команды провели хороший первый тайм и не раз угрожали чужим воротам, но все же открыть счет не удалось. После перерыва Хосе Хименес с линии вратарской пробил головой в каркас ворот. Янник Карраско завершал прострел с угла штрафной, а здесь уже голкипер ногой парировал. В ответ Хуан Миранда с левого края штрафной лишь немного промахнулся. С ударом Маркоса Льоренте справился вратарь гостей, а Коке добил мяч в сетку из офсайда. Все решил сольный рейд Анхеля Корреа по центру, отличный дриблинг и в итоге голевой удар с десятка метров.

«Атлетико» закрепился на третьем месте, севильцы пятые.

Протокол игры  
Атлетико М1:0Бетис
(1:0) Корреа Анхель86'  
Облак ЯнСавич СтефанХименес ХосеЭрмосо МариоМолина Науэль  36' 59' (Де Пауль Родриго ( 59') Льоренте МаркосКоке Хорхе 84' (Витсель Аксель ( 84') Лемар Тома 60' (Корреа Анхель ( 60') Карраско Янник 84' (Ньигес Сауль ( 84') Гризманн АнтуанМората Альваро 68' (Ривас Пабло Барриос ( 68')
Запасные: Грбич ИвоДоэрти МэттКондогбия ЖоффрейГомис Антонио
Силва РуиРуибаль АйторПесселья ХерманЛуис ФелипеМиранда ХуанГидо РодригесКарвалью ВилльямЭнрике ЛуисПерес Айосе  61' 69' (Хуанми Мигель ( 69') Родри Родриго 62' (Хоакин Санчес ( 62') Иглесиас Борха 82' (Виллиан Жозе ( 82'  90')
Запасные: Гонсалес ЭдгарМартин ДаниэльВиктор РуисАкуоку ПольАбнерМонтойя МартинБраво Клаудио
02 апреля. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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