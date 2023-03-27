«Барселона» постарается выпросить у «Атлетико» скидку за Карраско

Каталонская «Барселона» всерьёз рассматривает возможность летнего приобретения вингера мадридского «Атлетико» Янника Карраско. По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» в конце сезона постараются выпросить у «матрасников» скидку за трансфер футболиста. В данный момент «Атлетико» просит за бельгийца 15 миллионов евро.

Сам Карраско не против сменить клубную прописку в конце сезона. Янник нравится тренерскому штабу «Барселону» по соотношению цены, опыта и качества, но даже бюджетная сделка может стать проблемой для каталонцев, учитывая проблемы с финансами и регистрацией некоторых футболистов.