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«Барселона» постарается выпросить у «Атлетико» скидку за Карраско

27 Марта 2023 • 14:36 Комментировать
Атлетико М
...
Бетис
02.04 22:00

Каталонская «Барселона» всерьёз рассматривает возможность летнего приобретения вингера мадридского «Атлетико» Янника Карраско. По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» в конце сезона постараются выпросить у «матрасников» скидку за трансфер футболиста. В данный момент «Атлетико» просит за бельгийца 15 миллионов евро.

Сам Карраско не против сменить клубную прописку в конце сезона. Янник нравится тренерскому штабу «Барселону» по соотношению цены, опыта и качества, но даже бюджетная сделка может стать проблемой для каталонцев, учитывая проблемы с финансами и регистрацией некоторых футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Янник Карраско
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