Доэрти: «Обидно, что я не получаю игровое время в «Атлетико»

Защитник мадридского «Атлетико» Мэтт Доэрти рассказал, как справляется с отсутствием игрового времени.

«Обидно, что я не получаю игровое время в «Атлетико», но я научился с этим справляться. Я здесь до конца сезона и буду использовать это время в качестве урока. Каждый день тренируюсь с игроками мирового уровня и стараюсь открывать для себя что-то новое. Мне хорошо в Испании, несмотря на то, что я почти не играю», – цитирует Доэрти Atletico Universe.

Напомним, Доэрти перешёл в «Атлетико» в январе из «Тоттенхэма» на правах свободного агента. Ирландец подписал контракт с «матрасниками» до конца сезона.