Депай: «Этот сезон – самый тяжёлый моей карьере»

Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай считает нынешний сезон самым тяжёлым в своей карьере. Напомним, в январе нидерландец покинул каталонскую «Барселону» и подписал контракт с «матрасниками».

«Этот сезон – самый тяжёлый в моей карьере. Мне очень тяжело ментально. К сожалению, такие периоды являются частью карьеры. Случаются и хорошие вещи», – цитирует Депая NOS.

В составе мадридского «Атлетико» Депай начиная с января отметился тремя голами в чемпионате Испании. Вчера нападающий получил травму в матче за сборную Нидерландов. Пока неизвестно, сколько времени займёт восстановление.