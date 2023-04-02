Облак повторил рекорд Година

Голкипер «Атлетико» Ян Облак сравнялся с Диего Годином по количеству матчей за «матрасников».

Словенский футболист вышел в стартовом составе команды в проходящем сейчас поединке Ла Лиги против «Бетиса». Как отмечает Opta, сегодняшний матч – 389-й для Облака в составе мадридцев во всех соревнованиях. Таким образом, вратарь повторил рекорд по количеству встреч за «Атлетико» среди иностранцев – ранее достижение единолично принадлежало уругвайскому экс-защитнику команды Диего Годину.

До сегодняшнего дня Ян Облак провёл 34 матча за коллектив Диего Симеоне в текущем сезоне, пропустив 28 голов.

Текстовая онлайн-трансляция матча «Атлетико» – «Бетис» представлена на портале LiveResult.