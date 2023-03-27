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Чемпионат Испании. Ла Лига

Отец Ретеги прокомментировал возможный переход сына в «Атлетико» Мадрид

27 Марта 2023 • 13:56 Комментировать
Атлетико М
...
Бетис
02.04 22:00

Карлос Ретеги, отец нападающего «Тигре» Матео Ретеги, прокомментировал возможный переход сына в мадридский «Атлетико». Отметим, что 23-летний итальянец всю карьеру выступает в Аргентине.

«Атлетико» – отличная команда. Мне она очень нравится. Те, кто говоря, что они играют в оборонительном стиле – ничего не понимают. Невозможно достичь финалов всех возможных турниров чисто за счёт обороны», – цитирует Карлоса Atletico Universe.

Напомним, Ретеги также интересен миланскому «Интеру». Матео успел провести за национальную сборную Италии уже два матча на взрослом уровне, где отметился двумя забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Тигре матео ретеги
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АТЛЕТИКО М БЕТИС
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