Отец Ретеги прокомментировал возможный переход сына в «Атлетико» Мадрид

Карлос Ретеги, отец нападающего «Тигре» Матео Ретеги, прокомментировал возможный переход сына в мадридский «Атлетико». Отметим, что 23-летний итальянец всю карьеру выступает в Аргентине.

«Атлетико» – отличная команда. Мне она очень нравится. Те, кто говоря, что они играют в оборонительном стиле – ничего не понимают. Невозможно достичь финалов всех возможных турниров чисто за счёт обороны», – цитирует Карлоса Atletico Universe.

Напомним, Ретеги также интересен миланскому «Интеру». Матео успел провести за национальную сборную Италии уже два матча на взрослом уровне, где отметился двумя забитыми голами.