Депай может пропустить две недели из-за травмы

Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай рискует пропустить две недели из-за травмы, которую получил в составе сборной Нидерландов. По информации от испанского издания Marca, форвард совершенно точно не сыграет в матче против «Бетиса», который состоится на ближайших выходных.

Тренерский штаб «Атлетико» надеется, что Депай восстановиться как можно скорее, но предположительные сроки сейчас составляют до двух недель.

Депай выступает за «матрасников» с января этого года. К сегодняшнему дню на счету нидерландца три гола за новую команду в чемпионате Испании. Ранее Мемфис заявил, что этот сезон является худшим в его карьере.