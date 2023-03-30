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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай может пропустить две недели из-за травмы

30 Марта 2023 • 15:47 Комментировать
Атлетико М
...
Бетис
02.04 22:00

Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай рискует пропустить две недели из-за травмы, которую получил в составе сборной Нидерландов. По информации от испанского издания Marca, форвард совершенно точно не сыграет в матче против «Бетиса», который состоится на ближайших выходных.

Тренерский штаб «Атлетико» надеется, что Депай восстановиться как можно скорее, но предположительные сроки сейчас составляют до двух недель.

Депай выступает за «матрасников» с января этого года. К сегодняшнему дню на счету нидерландца три гола за новую команду в чемпионате Испании. Ранее Мемфис заявил, что этот сезон является худшим в его карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Мемфис Депай
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АТЛЕТИКО М БЕТИС
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