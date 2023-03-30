Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн признан лучшим футболистом марта в испанской Ла Лиге.

В первом месяце весны нападающий «матрасников» забил два мяча при одной результативной передаче в трёх встречах испанского первенства. В этих поединках «Атлетико» одержал три победы, выиграв с общим счётом 10:1.

В турнирной таблице чемпионата подопечные Диего Симеоне находятся на третьей строчке, отставая от лидирующей «Барселоны» на 17 очков. Всего на счету Антуана Гризманна девять голов при девяти ассистах в 26 матчах испанской Ла Лиги.