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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн стал лучшим игроком марта в Ла Лиге официально

30 Марта 2023 • 19:40 Комментировать
Атлетико М
...
Бетис
02.04 22:00

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн признан лучшим футболистом марта в испанской Ла Лиге.

В первом месяце весны нападающий «матрасников» забил два мяча при одной результативной передаче в трёх встречах испанского первенства. В этих поединках «Атлетико» одержал три победы, выиграв с общим счётом 10:1.

В турнирной таблице чемпионата подопечные Диего Симеоне находятся на третьей строчке, отставая от лидирующей «Барселоны» на 17 очков. Всего на счету Антуана Гризманна девять голов при девяти ассистах в 26 матчах испанской Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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