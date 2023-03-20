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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Кондогбия заслуживает большего»

20 Марта 2023 • 16:51 Комментировать
Атлетико М
...
Бетис
02.04 22:00

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ситуацию с игровым временем полузащитника Жоффрея Кондогбия. Напомним, француз не провёл ни одной минуты в шести последних матчах своей команды.

«Кондогбия заслуживает большего, он отлично работает на тренировках», – заявил Симеоне на пресс-конференции.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что Кондогбия в данный момент интересен одному клубу из Английской премьер-лиги – «Вулверхэмптону», который следит за хавбеком ещё с начала июля. Напомним, «волков» возглавляет Хулен Лопетеги, ранее работавший в нескольких командах Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Жоффрей Кондогбия
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