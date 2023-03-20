Симеоне: «Кондогбия заслуживает большего»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ситуацию с игровым временем полузащитника Жоффрея Кондогбия. Напомним, француз не провёл ни одной минуты в шести последних матчах своей команды.

«Кондогбия заслуживает большего, он отлично работает на тренировках», – заявил Симеоне на пресс-конференции.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что Кондогбия в данный момент интересен одному клубу из Английской премьер-лиги – «Вулверхэмптону», который следит за хавбеком ещё с начала июля. Напомним, «волков» возглавляет Хулен Лопетеги, ранее работавший в нескольких командах Ла Лиги.