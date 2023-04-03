«Атлетико» выдаёт лучшую беспроигрышную серию за последние два года

В матче двадцать седьмого тура испанского чемпионата мадридский «Атлетико» благодаря голу Анхеля Корреи на 86-й минуте вырвал победу у крепкого «Бетиса». Это был уже одиннадцатый матч кряду для «Атлетико», в котором команда не проигрывает - восемь побед и три ничьи.

Столь удачной серии для мадридцев не было с февраля 2021 года, тогда беспроигрышная серия также продлилась одиннадцать матчей. Последнее поражение «Атлетико» потерпел восьмого января в игре с «Барселоной», тогда все решил гол Усмана Дембеле.

В следующем туре «матрасники» сразятся в гостевом матче с «Райо Вальекано».