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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» выдаёт лучшую беспроигрышную серию за последние два года

03 Апреля 2023 • 06:32 Комментировать
Атлетико М
1:0
Бетис
окончен

В матче двадцать седьмого тура испанского чемпионата мадридский «Атлетико» благодаря голу Анхеля Корреи на 86-й минуте вырвал победу у крепкого «Бетиса». Это был уже одиннадцатый матч кряду для «Атлетико», в котором команда не проигрывает - восемь побед и три ничьи.

Столь удачной серии для мадридцев не было с февраля 2021 года, тогда беспроигрышная серия также продлилась одиннадцать матчей. Последнее поражение «Атлетико» потерпел восьмого января в игре с «Барселоной», тогда все решил гол Усмана Дембеле.

В следующем туре «матрасники» сразятся в гостевом матче с «Райо Вальекано». 

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Атлетико Мадрид
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