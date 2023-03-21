«Ноттингем Форест» не собирается выкупать Лоди

«Ноттингем Форест» в данный момент не собирается выкупать арендованного у мадридского «Атлетико» защитника Ренана Лоди. По информации от журналиста Маттео Моретто, «лесники» пока не собираются платить 30 миллионов евро выкупа.

Лоди пока не очень впечатляет «Ноттингем Форест» своими выступлениями в нынешнем сезоне. Ранее сообщалось, что Лоди больше не намерен возвращаться в «Атлетико», пока команду возглавляет Диего Симеоне.

В нынешнем сезоне Лоди провёл в Английской премьер-лиге 19 поединков, где не отметился ни одним результативным действием. Ренан не попал в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира в Катаре.