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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» не собирается выкупать Лоди

21 Марта 2023 • 13:30 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Вулверхэмптон
01.04 17:00

«Ноттингем Форест» в данный момент не собирается выкупать арендованного у мадридского «Атлетико» защитника Ренана Лоди. По информации от журналиста Маттео Моретто, «лесники» пока не собираются платить 30 миллионов евро выкупа.

Лоди пока не очень впечатляет «Ноттингем Форест» своими выступлениями в нынешнем сезоне. Ранее сообщалось, что Лоди больше не намерен возвращаться в «Атлетико», пока команду возглавляет Диего Симеоне.

В нынешнем сезоне Лоди провёл в Английской премьер-лиге 19 поединков, где не отметился ни одним результативным действием. Ренан не попал в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ноттингем Форест Ренан Лоди
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НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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