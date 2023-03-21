Мората высказался о своём будущем в «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората поделился мыслями о своём положении в клубе.

30-летний футболист потерял место в стартовом составе «матрасников» – в последних матчах он чаще выходит на замену по ходу второго тайма.

«Я бы хотел играть больше, но Мемфис Депай отлично себя проявляет, а команда показывает хорошие результаты. Я должен ждать своего шанса. Я счастлив в «Атлетико», но никто не знает, что произойдёт в будущем», – сказал в интервью LA1 испанец.

Ранее слухи связывали Альваро Морату с возможным возвращением в «Ювентус». Также за форвардом продолжает следить «Барселона».