Гендиректор «Аль-Садда»: «Не можем отпустить Хави посреди сезона»

По всей видимости, переговоры касательно возможного ухода Хави Эрнандеса с должности главного тренера «Аль-Садда» зашли в тупик. Сегодня различные СМИ сообщали, что руководство клуба отказалось встречаться с представителями «Барселоны», которые прилетели в Катар для оформления сделки.

Более того, официальный «Твиттер» «Аль-Садда» опубликовал пост с цитатой генерального директора Турки Аль-Али, который исключил расторжение контракта с Хави.

«Позиция клуба остается неизменной с самого начала – мы намерены сохранить нынешнего наставника команды. Не можем позволить себе отпустить его в такой ответственный момент посреди сезона», - говорится в обращении. Таким образом, переезд Хави в Каталонию теперь кажется маловероятным.