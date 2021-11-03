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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гендиректор «Аль-Садда»: «Не можем отпустить Хави посреди сезона»

03 Ноября 2021 • 20:45 Комментировать
Сельта
...
Барселона
3.50 3.65 2.05
06.11 18:15

По всей видимости, переговоры касательно возможного ухода Хави Эрнандеса с должности главного тренера «Аль-Садда» зашли в тупик. Сегодня различные СМИ сообщали, что руководство клуба отказалось встречаться с представителями «Барселоны», которые прилетели в Катар для оформления сделки.

Более того, официальный «Твиттер» «Аль-Садда» опубликовал пост с цитатой генерального директора Турки Аль-Али, который исключил расторжение контракта с Хави.

«Позиция клуба остается неизменной с самого начала – мы намерены сохранить нынешнего наставника команды. Не можем позволить себе отпустить его в такой ответственный момент посреди сезона», - говорится в обращении. Таким образом, переезд Хави в Каталонию теперь кажется маловероятным.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Аль-Садд
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