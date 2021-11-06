Усман Дембеле не хочет покидать «Барселону»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле сообщил руководству клуба, что он не хотел бы покидать команду в ближайшее зимнее трансферное окно. Добавим, что согласно различным слухам, интерес к игроку проявляли в Англии, в частности «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

Как сообщает местное издание Mundo Deportivo, француз намерен побороться за место в составе под руководством нового главного тренера Хави Эрнандеса. Однако, футболист недавно снова угодил в лазарет, сыграв с момента предыдущей травмы всего 25 минут.

Пока неизвестно, удовлетворит ли совет директоров «сине-гранатовых» просьбу Дембеле. Ранее каталонцы были уверены в его продаже, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.