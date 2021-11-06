Президент Ла Лиги предполагает, что «Барселона» попыталась скрыть некоторые данные в своей финансовой отчётности

Как стало известно местным СМИ, президент Ла Лиги Хавьер Тебас обратился к Высшему спортивному совету Испании с просьбой провести аудит финансовой отчетности «Барселоны», отправленной в правительство недавним временем.

Руководство чемпионата предполагает, что каталонцы скрыли некоторые данные, чтобы избежать дополнительных выплат. Как свидетельствует издание La Vanguardia, Тебас уверен в совершения правонарушений со стороны «Барселоны».

Сообщается, что в скором времени начнется расследование, которое выявит, соответствует ли отчет «сине-гранатовых» действительности. Напомним, что клуб из Каталонии проинформировал общественность о сумме убытков, которая составляют 480 миллионов евро – на 200 миллионов меньше, чем в июле этого года.