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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент Ла Лиги предполагает, что «Барселона» попыталась скрыть некоторые данные в своей финансовой отчётности

06 Ноября 2021 • 18:53 Комментировать
Сельта
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Как стало известно местным СМИ, президент Ла Лиги Хавьер Тебас обратился к Высшему спортивному совету Испании с просьбой провести аудит финансовой отчетности «Барселоны», отправленной в правительство недавним временем.

Руководство чемпионата предполагает, что каталонцы скрыли некоторые данные, чтобы избежать дополнительных выплат. Как свидетельствует издание La Vanguardia, Тебас уверен в совершения правонарушений со стороны «Барселоны».

Сообщается, что в скором времени начнется расследование, которое выявит, соответствует ли отчет «сине-гранатовых» действительности. Напомним, что клуб из Каталонии проинформировал общественность о сумме убытков, которая составляют 480 миллионов евро – на 200 миллионов меньше, чем в июле этого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хавьер Тебас
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