Агуэро вылетел из строя на три месяца из-за проблем с сердцем

На днях Серхио Агуэро не смог доиграть матч «Барселоны» против «Алавеса», почувствовав непривычные боли в области грудной клетки. Как оказалось позже, у игрока были выявлены сбои в работе сердца.

Более того, дополнительные медицинские обследования обнаружили еще несколько проблем. Таким образом, игроку запретили тренироваться в полную силу как минимум на три месяца. Все это время за здоровьем Агуэро будут следить врачи, такой информацией поделилась пресс-служба клуба.

Напомним, что аргентинец лишь летом этого года перебрался в каталонскую команду, успев забить за «сине-гранатовых» только один гол.