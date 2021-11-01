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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агуэро вылетел из строя на три месяца из-за проблем с сердцем

01 Ноября 2021 • 23:05 Комментировать (1)
Сельта
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Барселона
3.50 3.75 2.00
06.11 18:15

На днях Серхио Агуэро не смог доиграть матч «Барселоны» против «Алавеса», почувствовав непривычные боли в области грудной клетки. Как оказалось позже, у игрока были выявлены сбои в работе сердца.

Более того, дополнительные медицинские обследования обнаружили еще несколько проблем. Таким образом, игроку запретили тренироваться в полную силу как минимум на три месяца. Все это время за здоровьем Агуэро будут следить врачи, такой информацией поделилась пресс-служба клуба.

Напомним, что аргентинец лишь летом этого года перебрался в каталонскую команду, успев забить за «сине-гранатовых» только один гол. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Агуэро
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Комментарии (1)
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Pol-black
02 Ноября 2021 в 00:11
вот это поворот ((( здоровья Куну!
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