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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави раскритиковал футболистов «Барселоны» за ничью с «Сельтой»

10 Ноября 2021 • 12:51 Комментировать
Сельта
3:3
Барселона
окончен

На минувших выходных каталонская «Барселона» допустила осечку, сыграв вничью на выезде с «Сельтой» (3:3). Примечательно, что после первого тайма «сине-гранатовые» вели в счете 3:0.

Новый главный тренер команды Хави Эрнандес раскритиковал своих подопечных за такой результат.

«Игроки обязаны максимально выкладываться на поле. Вы не имеете права на ничью, если выигрываете после первого тайма в три мяча. Это непозволительно», - цитирует 41-летнего специалиста Sport.es.

По итогам 12 туров «Барса» с 17 баллами занимает лишь девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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