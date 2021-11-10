Хави раскритиковал футболистов «Барселоны» за ничью с «Сельтой»

На минувших выходных каталонская «Барселона» допустила осечку, сыграв вничью на выезде с «Сельтой» (3:3). Примечательно, что после первого тайма «сине-гранатовые» вели в счете 3:0.

Новый главный тренер команды Хави Эрнандес раскритиковал своих подопечных за такой результат.

«Игроки обязаны максимально выкладываться на поле. Вы не имеете права на ничью, если выигрываете после первого тайма в три мяча. Это непозволительно», - цитирует 41-летнего специалиста Sport.es.

По итогам 12 туров «Барса» с 17 баллами занимает лишь девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.