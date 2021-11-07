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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» раскрыла детали травмы Фати

07 Ноября 2021 • 10:41 Комментировать
Сельта
3:3
Барселона
окончен

Пресс-служба каталонской «Барселоны» рассказала о деталях очередной травмы перспективного нападающего Ансу Фати. 19-летний воспитанник «сине-гранатовых» получил повреждение в первом тайме вчерашнего матча с «Сельтой» (3:3), после чего был заменен.

По результатам медицинского обследования, у форварда была выявлена травма двуглавой мышцы бедра. Клуб отметил, что возвращение Ансу на поле зависит от процесса восстановления.

Фати ранее пропустил около девяти месяцев из-за травмы колена.

В текущем сезоне чемпионата Испании нападающий поучаствовал в пяти поединках, записав на свой счет результативных удара.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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