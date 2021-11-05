Что нужно Хави срочно менять в «Барселоне»

«Аль-Садд» объявил, что Хави покинул катарский клуб и вернулся в «Барселону». Таким образом, каталонцы всё же сделали ставку на свою легенду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, что Хави надо будет менять в «Барселоне» на первых порах.

«Барселона» находится в столь печальном состоянии прямо сейчас, что любому новому тренеру пришлось бы менять в команде очень многое. Каталонцы имеют плохие результаты, которые являются следствием полного отсутствия игры у команды. «Барселона» находится сейчас в таких руинах, что Хави пока надо думать не о том, как вообще будет выглядеть здание, а хотя бы заложить фундамент.

Хави – это наследник идей тики-таки, так что понятно, какой футбол он хочет в принципе строить. По этой причине, пожалуй, первая задача наставника – это найти новый мозг для «Барселоны», наследника его самого для современной команды. Прямо сейчас в стане каталонцев нет готового футболиста, так что надо выбрать, из кого его растить. Есть Педри, есть Пуч, есть более юные Гави и Нико. Пока сложно предположить, кто их них способен стать новым мозгом команды, но Хави просто необходимо его найти.

Не менее важная задача – найти место и роль для Френки де Йонга. Голландец – умнейший футболист, который стилистически подходит для «Барселоны», но все последние тренеры буквально издевались над хавбеком. Де Йонга использовали как угодно, но только так, чтобы он не показывал свои сильные стороны. Де Йонг прекрасно умеет в центре поля оказываться между линиями, но в «Барселоне» мы этого почти не видели. Хави должен придумать, как его использовать.

После построения средней линии Хави должен продумать проблему атаки, хотя это зависимые друг от друга задачи. «Барселона» потеряла и Брэйтуэйта, и Агуэро, а приход Люка де Йонга пока вызывает больше вопросов, чем ответов, зачем его брали. «Барселона» сейчас осталась без ударного форварда, всё же Депай – это не ярко выраженный центральный нападающий. Хави надо придумать, что делать с игрой впереди, чтобы тот же Депай, Фати, возможно, Коутинью сумели создать атакующую группу, которая могла бы быть эффективной. Причём именно за счёт командного взаимодействия.

Отдельный вопрос – как Хави будет решать проблемы в защите. Сложно вспомнить, когда «Барселона» имела по-настоящему сильную оборону. Чаще всего каталонцы старались просто за счёт контроля мяча не допускать атаки соперников, а их контратаки останавливали за счёт индивидуального мастерства защитников. Сейчас же у каталонцев нет звёздных игроков обороны, а держать мяч и не подпускать соперников к своим воротам едва ли получится.

Помимо этого, Хави надо думать о том, как обновлять команду. Альба, Бускетс, Пике до сих пор остаются лидерами «Барселоны» на своих позициях. Конечно, трансферы – это не основная задача тренера, но ему надо думать, как дальше перестраивать коллектив, искать новых лидеров в конце концов. Ведь у «Барселоны» сейчас, после ухода Месси, есть кризис в этом отношении тоже.

В общем, у Хави есть множество проблем, которые надо решать прямо здесь и сейчас. При этом от тренера наверняка ждут и исправления спортивных результатов. «Барселоне» надо выходить в плей-офф Лиги чемпионов и пробиваться в турнир на будущий сезон. Посмотрим, как Хави с этим будет справляться.

Андрей Центров