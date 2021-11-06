«Барселона» упустила победу над «Сельтой», ведя в три мяча

В рамках чемпионата Испании «Барселона» проводила последний матч под руководством Серхи Бархуана – каталонцы не смогли порадовать своего временного наставника, сыграв вничью.
«Сине-гранатовые» во втором тайме умудрились упустить преимущество в три мяча, позволил хозяевам поля сравнять счет в компенсированное время. По итогу, «Барселона» отдалилась от еврокубковой зоны в турнирной таблице Ла Лиги.
Протокол игры
|5' Фати Ансу (0:1)
|18' Бускетс Серхио (0:2)
|34' Депай Мемфис (0:3)
|(1:3) Аспас Яго 52'
|(2:3) Нолито Агудо 74'
Дитуро Матиас • Мальо Уго 46' ( Васкес Кевин ( 46') • Айду Джозеф • Мурильо Джейсон 70' ( Араухо Нестор ( 70') • Галан Хави • Тапия Ренато 55' 65' ( Серви Франко ( 65') • Солари Аугусто 37' 46' ( Пейнадо Франсиско ( 46') • Денис Суарес • Нолито Агудо • Тьяго Гальярдо • Аспас Яго
Запасные: Фонтан Хосе • Альварес Уго • Кампос Гаиска • Йокушлу Окай • Рубен Бланко • Баэса Мигель
Тер Штеген Марк-Андре • 90'Мингеса Оскар • Гарсия Эрик 29' 46' ( Бальде Алехандро ( 46') • Ленгле Клеман • Альба Жорди • 45'Гонсалес Нико 59' ( Пуч Рикард ( 59') • Бускетс Серхио • 88'Де Йонг Френки • Гави 80' ( Abdessamad Ezzalzouli ( 80') • Депай Мемфис • Фати Ансу 46' ( Араухо Рональд ( 46')
Запасные: Де Йонг Люк • Пенья Иньяки • Юмтити Самуэль • Демир Юсуф • Lazar Carevic • Коутиньо Филиппе
06 ноября. Стадион "Балаидос".
и новый тренер, который тренировался только на кривоногих арабах
все указывает на то что барса будет скоро всех рвать
1. Игрок пытался обыграть всю команду и, натыкаясь на защитника, тупо терял мяч, вместо того, чтобы отдать пас партнеру. Ведь игроков атаки было либо больше игроков Сельты в защите, либо равно.
2. Игрок быстро добежав до штрафной Сельты, вдруг останавливался. почему ждал кого-то, в это время вся Сельта успешно возвращалась домой и все - момент для быстрой атаки упущен.
Это настолько очевидно, что этого не может не видеть только слепой. Видимо нынешний тренер Барсы из таких.
Очень много работы предстоит Хави. Справится ли...
А по тому как легко забивалось в первом тайме верилось в чудеса от одного имени Хави.
Аспасу и Сельте уважуха. Так рвать весь второй тайм с началом 0-3 это не просто характер.
Ленгле у нас очень слабое звено.
Средняя линия ничего не могла сделать против заведённого соперника, потери мяча из-за отсутствия опыта.
Ну а Барсе ещё один урок. Хотя можно было бы и прекратить нам подкидывать такие матчи футбольному богу.