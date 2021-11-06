«Барселона» упустила победу над «Сельтой», ведя в три мяча

В рамках чемпионата Испании «Барселона» проводила последний матч под руководством Серхи Бархуана – каталонцы не смогли порадовать своего временного наставника, сыграв вничью.

«Сине-гранатовые» во втором тайме умудрились упустить преимущество в три мяча, позволил хозяевам поля сравнять счет в компенсированное время. По итогу, «Барселона» отдалилась от еврокубковой зоны в турнирной таблице Ла Лиги.