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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» упустила победу над «Сельтой», ведя в три мяча

06 Ноября 2021 • 20:12 Комментировать (18)
Сельта
3:3
Барселона
окончен

В рамках чемпионата Испании «Барселона» проводила последний матч под руководством Серхи Бархуана – каталонцы не смогли порадовать своего временного наставника, сыграв вничью.

«Сине-гранатовые» во втором тайме умудрились упустить преимущество в три мяча, позволил хозяевам поля сравнять счет в компенсированное время. По итогу, «Барселона» отдалилась от еврокубковой зоны в турнирной таблице Ла Лиги.

Протокол игры  
Сельта 2:3 Барселона
  5' Фати Ансу (0:1)
  18' Бускетс Серхио (0:2)
  34' Депай Мемфис (0:3)
(1:3) Аспас Яго 52'  
(2:3) Нолито Агудо 74'  
Дитуро Матиас Мальо Уго   46' (Васкес Кевин (   46') Айду Джозеф Мурильо Джейсон   70' (Араухо Нестор (   70') Галан Хави Тапия Ренато   55'   65' (Серви Франко (   65') Солари Аугусто   37'   46' (Пейнадо Франсиско (   46') Денис Суарес Нолито Агудо Тьяго Гальярдо Аспас Яго
Запасные: Фонтан Хосе Альварес Уго Кампос Гаиска Йокушлу Окай Рубен Бланко Баэса Мигель
Тер Штеген Марк-Андре   90' Мингеса Оскар Гарсия Эрик   29'   46' (Бальде Алехандро (   46') Ленгле Клеман Альба Жорди   45' Гонсалес Нико   59' (Пуч Рикард (   59') Бускетс Серхио   88' Де Йонг Френки Гави   80' (Abdessamad Ezzalzouli (   80') Депай Мемфис Фати Ансу   46' (Араухо Рональд (   46')
Запасные: Де Йонг Люк Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Демир Юсуф Lazar Carevic Коутиньо Филиппе
06 ноября. Стадион "Балаидос".

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Комментарии (18)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
06 Ноября 2021 в 20:53
вуахахаха))) лузеры
Vova52
06 Ноября 2021 в 20:45
Ιδιοτι......Kogda videli ,chtob barca igrala na yderjanie .......DEBIL@NIE....
Skywoker
06 Ноября 2021 в 20:29
мегасостав, половина которого соревновалась недавно в барселоне б (и не далеко оттуда ушла)
и новый тренер, который тренировался только на кривоногих арабах
все указывает на то что барса будет скоро всех рвать
ARTUR
06 Ноября 2021 в 20:24
Мне кажется что чувак жутко пересолил с заменами , я этих пацанчиков до этой игры не видел ,сейчас нужно было брать очки , эксперементы надо ставить в кубковых матчах..
Pol-black
06 Ноября 2021 в 20:28
нужны были игроки что бы игру сушить, с опытом. только таких у нас сейчас в центре нету. Буся с Де Йонгом не справились, а поддержать их некому было. ставка на гол от пацанчиков не сработала. Сельта - команда очень сыгранная, и так просто не отдаст игру.
Pol-black
06 Ноября 2021 в 20:22
проблемы в обороне никуда не деваются. дают спокойно принимать мяч и бить по воротам. у Сельты все подборы при выносах Барсы. в нападении без Фати импотенция полная. молодые ни черта не могут в нападении. Пуч какие то тычки вместо ударов сооружает, Бальде убежать от полудохлого защитника не может. короче, потенциал есть, а толку нет. выкидывать молодых в поле при счёте 2:3 - это какого ума нужно быть тренеру? все жёлтые в концовке зазря. и Тер Штеген сегодня нефига не спас. особенно с первым голом. есть с чем работать Хави. надеюсь, он сдвинет эту телегу на правильные рельсы.
Шарипов Тахир
06 Ноября 2021 в 20:48
Поддерживаю тебя в том, что играя в нападении, никто не проявляет тактической смелости и просто ума. Сколько раз в этом матче молодые игроки Барселоны убегали в отрыв и почти в каждом из них наблюдался один из двух вариантов:
1. Игрок пытался обыграть всю команду и, натыкаясь на защитника, тупо терял мяч, вместо того, чтобы отдать пас партнеру. Ведь игроков атаки было либо больше игроков Сельты в защите, либо равно.
2. Игрок быстро добежав до штрафной Сельты, вдруг останавливался. почему ждал кого-то, в это время вся Сельта успешно возвращалась домой и все - момент для быстрой атаки упущен.
Это настолько очевидно, что этого не может не видеть только слепой. Видимо нынешний тренер Барсы из таких.
Pol-black
06 Ноября 2021 в 21:05
нынешний "тренер" видимо и прививал им такую тактику, так как он и тренировал Барсу Б.
Bartimeus
06 Ноября 2021 в 20:21
Справедливо. Затягивать время, много фолить и как наказание третий мяч получили. Начисто проваленный тактически матч, замены только все испортили. Барса никаких действий не принимает, чтобы работать над ошибками, ни во время матча, ни после - Хави будет очень сложно первое время.
Шарипов Тахир
06 Ноября 2021 в 20:19
Разве можно с такой защитой добиться чего-либо. Один Лангле чего стоит. Да он просто мян на ровном месте обработать не может. А второй гол точно на его совести. В общем, Барселоне еще повезло, что судья пенальти не поставил. А так впечатление, как и раньше, отвратительное от игры, как в обороне, так и в нападении во втором тайме, как будто в команде сборище инфантилов (правда, некоторые игроки по возрасту далеко не дети).
Bartimeus
06 Ноября 2021 в 20:24
Ну там еще Бускетс вместо того, чтобы выбить, решил дриблинг включить и потерял мяч в итоге.
Шарипов Тахир
06 Ноября 2021 в 20:40
Да, соглашусь, в последнее время Бускетс, не смотря на все свои достоинства, стал часто ошибаться, причем его ошибки зачастую приводят либо к голам в ворота Барсы, либо к очень опасным моментам. Несмотря на то, что он сегодня забил (это почти как чудо случилось), все же его ошибки, возникающие, как мне кажется, из-за самоуверенности, приносят много проблем Барселоне.
Милка
06 Ноября 2021 в 20:18
Включил на последние 15 минут,так как было чувство,что Сельта отыграется.
Очень много работы предстоит Хави. Справится ли...
Артур Измаилов
06 Ноября 2021 в 20:52
по мне так шило на мыло поменяли, хИви очередной физрук, да еще сырой физрук
ARTUR
06 Ноября 2021 в 20:17
Сельта просто порвала во втором тайме..а начиналось все очень хорошо , но матч бомба ))
779
06 Ноября 2021 в 20:16
Триллер.
А по тому как легко забивалось в первом тайме верилось в чудеса от одного имени Хави.
Аспасу и Сельте уважуха. Так рвать весь второй тайм с началом 0-3 это не просто характер.
Ленгле у нас очень слабое звено.
Средняя линия ничего не могла сделать против заведённого соперника, потери мяча из-за отсутствия опыта.
Ну а Барсе ещё один урок. Хотя можно было бы и прекратить нам подкидывать такие матчи футбольному богу.
Милка
06 Ноября 2021 в 20:21
В перерыве я даже составы посмотрел , не Хави ли уже тренер. Так как казалось,что было бы красиво стартовать с такой победы... Хорошо,что не Хави)
ингерман
06 Ноября 2021 в 20:31
ай и опосля ентага ты ышо будешь усем ховориц шо ты не борух.. )))
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07.11  18:15 Валенсия ... Атлетико М 4.4 3.45 1.92
07.11  20:30 Мальорка ... Эльче 1.94 3.3 4.5
07.11  20:30 Осасуна ... Реал Сосьедад 2.9 3.25 2.6
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