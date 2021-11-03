Жоан Лапорта не полетел в Катар на переговоры по Хави – в командировку отправились вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте и директор Матеу Алемани. Владелец клуба «Аль-Садд» шейх Мохаммед бин Аль Тани отказался встречаться с представителями каталонского клуба, о чём сообщает Esport3.

Владелец «Аль-Садда» готов встретиться исключительно с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Не исключено, что последнему придётся срочно вылететь в Катар, чтобы не поставить сделку под угрозу.

Отмечается, что встреча президентов «Барселоны» и «Аль-Садда» в данном случае может быть важной с точки зрения катарской культуры.