Фати снова травмировался в игре за «Барселону»

Молодой нападающий «Барселоны» Ансу Фати в очередной раз получил повреждение, недавно только покинув лазарет команды.

На последней минуте первого тайма поединка с «Сельтой» испанец повредил заднюю поверхность бедра. Уходя в раздевалку на перерыв, футболист держался за мышцу, а также отдал свою игровую майку болельщикам.

Стоит уточнить, что Фати пропустил около девяти месяцев из-за травмы колена, вернувшись на поле лишь в начале осени. Впрочем, с того времени игрок успел уже дважды вылететь из строя команды в связи с проблемами со здоровьем.

Проследить, сумеет ли «Барселона» еще сильнее увеличить разрыв в счете в противостоянии с «Сельтой» во втором тайме уже без Фати, можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru