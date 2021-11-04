​Дембеле опять травмирован

На неделе Усман Дембеле впервые в сезоне сыграл за «Барселону», восстановившись от травмы. Проблемы со здоровьем настигли французского футболиста снова. На официальном сайте каталонцев сообщается о том, что Дембеле испытывает напряжение в полуперепончатой мышце левого подколенного сухожилия. В ближайшем матче против «Сельты» Усман не сыграет. Сроки его восстановления клуб не называет.

Также в лазарет «Барселоны» угодил защитник Серджино Дест. Голландского футболиста беспокоит боль в пояснице. Игру против «Сельты» защитник пропустит.

«Сельта» и «Барселона» сыграют в очередном туре чемпионата Испании в субботу, 6 ноября.