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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Дембеле опять травмирован

04 Ноября 2021 • 16:28 Комментировать (2)
Сельта
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Барселона
3.55 3.60 2.05
06.11 18:15

На неделе Усман Дембеле впервые в сезоне сыграл за «Барселону», восстановившись от травмы. Проблемы со здоровьем настигли французского футболиста снова. На официальном сайте каталонцев сообщается о том, что Дембеле испытывает напряжение в полуперепончатой мышце левого подколенного сухожилия. В ближайшем матче против «Сельты» Усман не сыграет. Сроки его восстановления клуб не называет.

Также в лазарет «Барселоны» угодил защитник Серджино Дест. Голландского футболиста беспокоит боль в пояснице. Игру против «Сельты» защитник пропустит.

«Сельта» и «Барселона» сыграют в очередном туре чемпионата Испании в субботу, 6 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле Серджино Дест
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Pol-black
04 Ноября 2021 в 16:39
блин! это уже не смешно.
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