Четверо игроков «Барселоны» покинули лазарет команды

Сразу четверо футболистов вернулись к тренировочным занятиям «Барселоны» в основной группе. Речь идет об Усмане Дембеле, Рональде Араухо, Ансу Фати и Френки де Йонгу. Пока неизвестно, сможет ли исполняющий обязанности главного тренера Серхи Бархуан рассчитывать на этих игроков в матче с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.

Впрочем, вполне вероятно их возвращение на футбольное поле уже в поединке внутреннего первенства против «Сельты» на выходных, передает Marca. Добавим, что Дембеле и Араухо длительное время лечились от полученных травм, а вот Фати и де Йонг пропустили лишь пару игр «сине-гранатовых».

Правда, уже сегодня каталонцы лишились еще одного исполнителя – на три месяца вылетел форвард Серхио Агуэро, испытывающий проблемы с сердцем.