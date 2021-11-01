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Чемпионат Испании. Ла Лига

Четверо игроков «Барселоны» покинули лазарет команды

01 Ноября 2021 • 23:50 Комментировать
Сельта
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Барселона
3.50 3.75 2.00
06.11 18:15

Сразу четверо футболистов вернулись к тренировочным занятиям «Барселоны» в основной группе. Речь идет об Усмане Дембеле, Рональде Араухо, Ансу Фати и Френки де Йонгу. Пока неизвестно, сможет ли исполняющий обязанности главного тренера Серхи Бархуан рассчитывать на этих игроков в матче с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.

Впрочем, вполне вероятно их возвращение на футбольное поле уже в поединке внутреннего первенства против «Сельты» на выходных, передает Marca. Добавим, что Дембеле и Араухо длительное время лечились от полученных травм, а вот Фати и де Йонг пропустили лишь пару игр «сине-гранатовых».

Правда, уже сегодня каталонцы лишились еще одного исполнителя – на три месяца вылетел форвард Серхио Агуэро, испытывающий проблемы с сердцем.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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