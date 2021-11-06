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Чемпионат Испании. Ла Лига

До матча с «Сельтой» «Барселона» выиграла 276 поединков кряду, в которых вела в три мяча

06 Ноября 2021 • 20:32 Комментировать
Сельта
3:3
Барселона
окончен

Сегодня, 6-го ноября, «Барселона» умудрилась опять потерять очки во внутреннем первенстве, ведя при этом в три мяча у «Сельты» по окончанию первого тайма. Во второй половине встречи соперник сумел вырвать ничью, забив решающий гол на шестой компенсированной минуте.

Как оказалось, это стало уникальным событием в истории каталонского клуба. Дело в том, что до этого момента «сине-гранатовые» выиграли 276 поединков подряд, в которым им удавалось первыми отличиться тремя безответными мячами, информирует ESPN.

Примечательно, что это была последняя игра футболистов «Барселоны» под руководством Серхи Бархуана, временно принявшем команду. В понедельник уже будет официально представлен Хави Эрнандес, после чего испанский специалист приступит к работе на должности нового наставника.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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07.11  18:15 Валенсия ... Атлетико М 4.4 3.45 1.92
07.11  20:30 Мальорка ... Эльче 1.94 3.3 4.5
07.11  20:30 Осасуна ... Реал Сосьедад 2.9 3.25 2.6
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