До матча с «Сельтой» «Барселона» выиграла 276 поединков кряду, в которых вела в три мяча

Сегодня, 6-го ноября, «Барселона» умудрилась опять потерять очки во внутреннем первенстве, ведя при этом в три мяча у «Сельты» по окончанию первого тайма. Во второй половине встречи соперник сумел вырвать ничью, забив решающий гол на шестой компенсированной минуте.

Как оказалось, это стало уникальным событием в истории каталонского клуба. Дело в том, что до этого момента «сине-гранатовые» выиграли 276 поединков подряд, в которым им удавалось первыми отличиться тремя безответными мячами, информирует ESPN.

Примечательно, что это была последняя игра футболистов «Барселоны» под руководством Серхи Бархуана, временно принявшем команду. В понедельник уже будет официально представлен Хави Эрнандес, после чего испанский специалист приступит к работе на должности нового наставника.