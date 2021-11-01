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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Аль-Садд» поставил ультиматум президенту «Барселоны» в переговорах по Хави

01 Ноября 2021 • 18:49 Комментировать (1)
Сельта
...
Барселона
3.50 3.75 2.00
06.11 18:15

«Барселона» продолжает переговоры с «Аль-Саддом» по переезду на «Камп Ноу» главного тренера катарской команды Хави. Пока что переговоры продвигаются достаточно медленно, и катарцы поставили ультиматум президенту каталонцев Жоану Лапорте.

Как сообщает AS, катарская сторона требует, чтобы Жоан Лапорта лично прилетел в Доху для проведения переговоров. «Аль-Садд» не желает заключать сделку и одним из многочисленных представителей Лапорты.

Напомним, что «Барселону» после увольнения Рональда Кумана возглавил Серхи Бархуан, который работает с приставкой «и.о.», так как каталонский клуб надеется всё-таки заполучить Хави в качестве нового энтренадора.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Аль-Садд
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Комментарии (1)
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Euro foot
01 Ноября 2021 в 20:36
оборзел по-моему шейх. Где это видано чтобы на подписание игроков и тренеров съезжались президенты?))
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