«Аль-Садд» поставил ультиматум президенту «Барселоны» в переговорах по Хави

«Барселона» продолжает переговоры с «Аль-Саддом» по переезду на «Камп Ноу» главного тренера катарской команды Хави. Пока что переговоры продвигаются достаточно медленно, и катарцы поставили ультиматум президенту каталонцев Жоану Лапорте.

Как сообщает AS, катарская сторона требует, чтобы Жоан Лапорта лично прилетел в Доху для проведения переговоров. «Аль-Садд» не желает заключать сделку и одним из многочисленных представителей Лапорты.

Напомним, что «Барселону» после увольнения Рональда Кумана возглавил Серхи Бархуан, который работает с приставкой «и.о.», так как каталонский клуб надеется всё-таки заполучить Хави в качестве нового энтренадора.