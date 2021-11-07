Анчелотти: «Удивлён, что «Барселона» так сильно отстала от «Реала»

Итальянский наставник Карло Анчелотти, который работает в мадридском «Реале», высказался о провальном выступлении каталонской «Барселоны» в нынешнем розыгрыше испанского чемпионата.

«Я уважительно отношусь к этому клубу и новому тренеру Хави Эрнандесу. Хочу пожелать ему удачи. У «Барсы» есть все, чтобы выбраться из этой ситуации. Если честно, я удивлен, что каталонцы так сильно отстают в Ла Лиге. Но им под силу вернуться в гонку за высокие места. Впереди еще много матчей», - приводит слова «Папы Карло» AS.

В субботу, 6 ноября, «сине-гранатовые» потеряли очередные очки, сыграв вничью с «Сельтой» (3:3).

После 12 туров подопечные Хави идут на девятом месте, отставая от лидирующего «Реала» на десять очков.