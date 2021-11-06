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Чемпионат Испании. Ла Лига

Александр Мостовой: Хави столкнётся в «Барселоне» с проблемами, но у него большой карт-бланш эксклюзив

06 Ноября 2021 • 14:21 Комментировать (1)
Сельта
...
Барселона
3.20 3.65 2.15
Через 2 ч. 26 мин.

Бывший футболист «Сельты», болельщик «Барселоны» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу назначения Хави на пост главного тренера «Барселоны».

- Я положительно отношусь к этому назначению. Восхитительно, что выбор пал на него. Хави – это один из лучших футболистов в истории «Барселоны». Все к этому шло. Сейчас все будут довольны и впечатлены, как обычно. На первых порах все будет замечательно. Но мы не должны забывать, что в футболе часто происходит то, что ты не знаешь. И Хави сейчас тоже может столкнуться с такими проблемами, которые были в «Барселоне». Нужны футболисты под нового тренера. Все будут ждать от Хави, что он придет и сделает то, что было, когда он играл. Но, к сожалению, Месси в команде нет, как и самого Хави, Иньесты, Пуйоля. Поэтому работа ему предстоят непростая. 

- Сейчас Хави нужно искать новый мозг команды, такого игрока, каким он сам был для «Барселоны. Готового такого футболиста сейчас нет и его придется растись. Есть Педри, Пуч, Гави, Нико. Кто-то из них может дорасти до такого уровня?

- В перспективе могут вырасти, но не забывайте, что нужен и игрок подобный Месси. А вырастить такого футболиста – это проблема. Человек, который забивал за сезон по сорок-пятьдесят мячей и отдавал столько же, если не больше. Такого трудно найти. При всем том, что есть молодые Педри и Гави, но если мне скажут, что кто-то из них забьет 40-50 мячей, та я очень удивлюсь. Педри уже играет около года и забил один мяч. Его невозможно сравнить с Иньестой или Хави.  

- Что сейчас нужно делать Хави в первую очередь?

- Сильно менять ничего не надо. Футболисты же есть. И они хорошие. Другое дело, что они привыкли, что было пятнадцать лет сумасшествия, что человек по фамилии Месси много забивал и отдавал. Непросто от этого отвыкнуть.

- Какой карт-бланш у Хави?

- Большой. В сторону Хави никто не будет говорить, что у него не получается, или еще что-то. Но бывает по-всякому. Простой пример – Пирло и «Ювентус». У него там поначалу тоже был карт-бланш, а потом решили с ним расстаться. Но все равно Пирло в лице болельщиков останется выдающимся игроком. Так же и Хави. Если не получится – все равно он останется кумиром. Он столько сделал для команды… Ясно, что будут всякое говорить, но любить его не перестанут.  

- То есть, болельщики готовы терпеть?

- Конечно. И правильно сделают, если потерпят.

- Писали, что зимой в команду придут три новичка, о чем заявил президент «Барселоны» Жоан Лапорта. Такого усиления достаточно?

- Смотря, какие это будут футболисты. Но в любом случае это плюс. Хотя у «Барселоны» и так нормальная скамейка. Но обычно новые тренеры кого-то покупают. На этом все зарабатывают деньги. Другое дело, что Хави и так много заработал. Вряд ли это ему надо. Ему необходимо, чтобы пришли те игроки, которые ему нравятся в футбольном плане.

- Какие перспективы у клуба теперь? Поднимется команда на верх турнирной таблицы?

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- Две-три победы подряд, и каталонцы могут подтянуться к лидерам. Главное сейчас успокоить общественность. Все прекрасно, пришел Хави. Это здорово, когда люди, которые много лет отдали команде или футболу возвращаются и становятся у руля.

- Нынешний сезон еще не потерян для «Барселоны»?

- Нет, конечно. Ничего еще не потеряно.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Александр Мостовой Хави
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Комментарии (1)
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CERG
06 Ноября 2021 в 14:31
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