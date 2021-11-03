«Барселона» надеется продать Коутиньо «Ньюкаслу» зимой

Судя по всему, «Барселона» не хочет давать последний шанс полузащитнику Филиппе Коутиньо – бразилец редко получает игровую практику в текущем сезоне, а руководство каталонцев уже вовсю задумывается, куда би пристроить футболиста.

Как свидетельствует испанское издание Diario Sport, «сине-гранатовые» попробуют выйти на контакт с новыми владельцами «Ньюкасла», чтобы предложить тем услуги Коутиньо. Провернуть подобный план «Барселона» попытается уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Не исключается, что клуб из Каталонии согласится и на полугодичную аренду с последующим правом выкупа. Ориентировочная сумма потенциальной сделки – около 30 миллионов евро.