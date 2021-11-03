Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 385 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» надеется продать Коутиньо «Ньюкаслу» зимой

03 Ноября 2021 • 21:17 Комментировать
Сельта
...
Барселона
3.50 3.65 2.05
06.11 18:15

Судя по всему, «Барселона» не хочет давать последний шанс полузащитнику Филиппе Коутиньо – бразилец редко получает игровую практику в текущем сезоне, а руководство каталонцев уже вовсю задумывается, куда би пристроить футболиста.

Как свидетельствует испанское издание Diario Sport, «сине-гранатовые» попробуют выйти на контакт с новыми владельцами «Ньюкасла», чтобы предложить тем услуги Коутиньо. Провернуть подобный план «Барселона» попытается уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Не исключается, что клуб из Каталонии согласится и на полугодичную аренду с последующим правом выкупа. Ориентировочная сумма потенциальной сделки – около 30 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Филиппе Коутиньо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Ноября
21:27 · Англия. Премьер-лига
Стали известны сроки восстановления Варана
21:17 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» надеется продать Коутиньо «Ньюкаслу» зимой
20:24 · Англия. Премьер-лига
Фонсека хочет возглавить «Ньюкасл» слухи
19:43 · Англия. Премьер-лига
​Райола считает, что Сульшер виноват в нестабильной игре Погба слухи
19:23 · Англия. Премьер-лига
​Моуринью прокомментировал смену тренера в «Тоттенхэме»
18:28 · Англия. Премьер-лига
​Директор «Тоттенхэма» прокомментировал назначение Конте
15:33 · Англия. Премьер-лига
​Чонг досрочно вернулся в «Манчестер Юнайтед»
13:38 · Англия. Премьер-лига
​Скоулз считает, что за Погба нужно присматривать 1
12:57 · Англия. Премьер-лига
​Конте хочет пригласить в «Тоттенхэм» хавбека «Милана»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Кейн передумал уходить из «Тоттенхэма» после назначения Конте 1
12:29 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» определился с первым зимним трансфером
10:40 · Англия. Премьер-лига
​Худшая команда АПЛ может сменить тренера
09:28 · Англия. Премьер-лига
​Эмери: «Я не отказывал «Ньюкаслу»
08:42 · Англия. Премьер-лига
​Эмери сказал «нет» «Ньюкаслу» слухи
02 Ноября
21:28 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «Сейчас я коплю энергию для тех моментов, когда могу решить судьбу матча» 1
Все новости
Рекомендуем