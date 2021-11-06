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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером официально

06 Ноября 2021 • 05:43 Комментировать
Сельта
...
Барселона
3.40 3.60 2.10
Через 10 ч. 59 мин.

«Барселона» объявила имя нового главного тренера. Им ожидаемо стал Хави Эрнандес. В ночь на субботу были улажены последние детали контракта с легендой «сине-гранатовых». 41-летний специалист доработает с командой текущий сезон и останется на «Камп Ноу» еще на два года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ожидается, что Хави прибудет в расположение «Барселоны» на выходных, а 8 ноября будет представлен болельщикам на стадионе, после чего проведет свою первую пресс-конференцию в новой роли.

Напомним, что Хави в роли игрока завоевал 25 трофеев с «Барселоной», а позже с 2019 года принес «Аль-Садду» 7 трофеев уже на тренерском мостике.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Хави
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