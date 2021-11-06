«Барселона» объявила имя нового главного тренера. Им ожидаемо стал Хави Эрнандес. В ночь на субботу были улажены последние детали контракта с легендой «сине-гранатовых». 41-летний специалист доработает с командой текущий сезон и останется на «Камп Ноу» еще на два года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ожидается, что Хави прибудет в расположение «Барселоны» на выходных, а 8 ноября будет представлен болельщикам на стадионе, после чего проведет свою первую пресс-конференцию в новой роли.

Напомним, что Хави в роли игрока завоевал 25 трофеев с «Барселоной», а позже с 2019 года принес «Аль-Садду» 7 трофеев уже на тренерском мостике.