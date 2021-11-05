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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Аль-Садд» показал прощание с Хави фото

05 Ноября 2021 • 18:54 Комментировать
Сельта
...
Барселона
3.40 3.60 2.10
Через 21 ч. 7 мин.

В пятницу «Аль-Садд» объявил о том, что Хави переходит на должность главного тренера «Барселоны». Удивительно, что каталонский клуб до сих пор назначение Хави не подтвердил. Поговаривают, что между сторонами ещё существуют разногласия по выплате компенсации.

Между тем, «Аль-Садд» показал прощание с Хави, опубликовав ряд фотографий.

 

Напомним, что «Барселона» на прошлой неделе отправила в отставку Рональда Кумана по причине плохих результатов команды. На текущий момент «сине-гранатовые» занимают только девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.

В субботу «Барселона» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Сельты».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Аль-Садд
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