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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер «Барселоны» рассказал о настроении Агуэро после госпитализации из-за проблем с сердцем

01 Ноября 2021 • 17:01 Комментировать
Сельта
...
Барселона
3.50 3.75 2.00
06.11 18:15

Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан рассказал о настроении аргентинского нападающего команды Серхио Агуэро, который был госпитализирован после домашнего матча против «Алавеса» (1:1) в минувшие выходные.

«Вчера я разговаривал с ним по телефону. Серхио спокоен. Как он говорит, его заперли в палате», – приводит слова Серхи Бархуана BFMtv.

Напомним, Серхио Агуэро был заменён в матче с «Алавесом» на 41-й минуты. Аргентинец начал испытывать проблемы с дыханием, и у него болела грудь. Со стадиона карета скорой помощи увезла спортсмена в больницу, где у него была выявлена сердечная аритмия.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Агуэро Серхи Бархуан
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