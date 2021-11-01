Тренер «Барселоны» рассказал о настроении Агуэро после госпитализации из-за проблем с сердцем

Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан рассказал о настроении аргентинского нападающего команды Серхио Агуэро, который был госпитализирован после домашнего матча против «Алавеса» (1:1) в минувшие выходные.

«Вчера я разговаривал с ним по телефону. Серхио спокоен. Как он говорит, его заперли в палате», – приводит слова Серхи Бархуана BFMtv.

Напомним, Серхио Агуэро был заменён в матче с «Алавесом» на 41-й минуты. Аргентинец начал испытывать проблемы с дыханием, и у него болела грудь. Со стадиона карета скорой помощи увезла спортсмена в больницу, где у него была выявлена сердечная аритмия.