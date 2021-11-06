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Чемпионат Испании. Ла Лига

Коутиньо не захотел выходить на замену в матче против «Сельты», проигнорировав просьбы тренеров

06 Ноября 2021 • 22:00 Комментировать
Сельта
3:3
Барселона
окончен

На послематчевой пресс-конференции по окончании поединка с «Сельтой», в котором «Барселона» упустила преимущество в три мяча, наставник команды Серхи Бархуан пожаловался на кадровые проблемы. Испанец отметил, что вынужден был бросать в бой «детей».

При этом, на скамейке для запасных остались Люк де Йонг и Филиппе Коутиньо. Но, как оказалось, бразильский полузащитник сам отказался выходить на поле по ходу второго тайма.

Журналисты издания CCMA, располагавшиеся около технической зоны каталонцев, уверяют, что Коутиньо игнорировал просьбы ассистентов Бархуана начать переодеваться для выхода на замену. Сам же Бархуан решил не комментировать эту ситуацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо
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