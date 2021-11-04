Несмотря на финансовые трудности, «Барселона» надеется зимой усилить свой состав для нового главного тренера, которым, по всей видимости, станет Хави Эрнандес. Каталонцы ищут нового игрока в центральную зону, учитывая дефицит опытных исполнителей на этой позиции.

Как свидетельствует британское издание Daily Mail, на радар испанского гранда попал полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле. «Сине-гранатовые» уже долгое время наблюдают за французом, но официальный запрос сделают аж в январе, сообщает источник.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают возможный переход в 45 миллионов евро. В текущем сезоне 24-летний Ндомбеле провел за «шпор» девять матчей, в которых забил два гола.