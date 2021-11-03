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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави надеется найти компромисс с руководством «Аль-Садда»

03 Ноября 2021 • 22:23 Комментировать
Сельта
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Барселона
3.50 3.65 2.05
06.11 18:15

В среду, 3-го ноября, обрушились практически все планы «Барселоны» касательно нового главного тренера для команды. На прошлой неделе каталонцы отправили в отставку Рональда Кумана, надеясь пригласить на его место Хави Эрнандеса, но нынешний клуб испанца не намерен расставаться со специалистом.

После высказываний генерального директора «Аль-Садда», который исключил возможность досрочного расторжения контракта Хави посреди сезона, сам наставник в одном из интервью поделился своей точкой зрения на ситуацию.

«Мы с «Барселоной» продолжаем переговоры. Я уверен, что хочу воспользоваться этим шансом, но нудно достичь договоренности. Надеюсь, уже скоро будет найден компромисс. Впечатлен, что представители «сине-гранатовых» специально прилетели сюда ради меня», - приводит слова Хави журналист Николо Скира.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Аль-Садд
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