Хави надеется найти компромисс с руководством «Аль-Садда»

В среду, 3-го ноября, обрушились практически все планы «Барселоны» касательно нового главного тренера для команды. На прошлой неделе каталонцы отправили в отставку Рональда Кумана, надеясь пригласить на его место Хави Эрнандеса, но нынешний клуб испанца не намерен расставаться со специалистом.

После высказываний генерального директора «Аль-Садда», который исключил возможность досрочного расторжения контракта Хави посреди сезона, сам наставник в одном из интервью поделился своей точкой зрения на ситуацию.

«Мы с «Барселоной» продолжаем переговоры. Я уверен, что хочу воспользоваться этим шансом, но нудно достичь договоренности. Надеюсь, уже скоро будет найден компромисс. Впечатлен, что представители «сине-гранатовых» специально прилетели сюда ради меня», - приводит слова Хави журналист Николо Скира.