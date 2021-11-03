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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Названа дата возможного назначения Хави в «Барселоне»

03 Ноября 2021 • 15:48 Комментировать
Сельта
...
Барселона
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06.11 18:15

«Барселона» близка к тому, чтобы назначить Хави на должность главного тренера команды. Журналист Николо Скира на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что каталонцы согласовали с катарским «Аль-Саддом» выплату одного миллиона евро компенсации за переход тренера.

В то же время другой журналист Матео Моретто написал в «Твиттере», что «Барселона» планирует назначить Хави в ближайший понедельник, 8 ноября. Контракт молодого специалиста будет рассчитан до конца сезон 2023/2024.

В настоящий момент «Барселону» на временной основе возглавляет Серхи Бархуан. Под его руководством каталонцы проведут матч против «Сельты» в субботу.  

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Барселона Хави Эрнандес
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