«Травмы можно было избежать»: врачи предупреждали тренерский штаб «Барселоны» не выпускать Дембеле

Вчера стало известно, что вингер «Барселоны» Усман Дембеле снова отправился в лазарет команды, не успев даже толком восстановиться от предыдущего повреждения. Француз впервые за долгое время появился на поле в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо», но именно в той встрече повредил подколенное сухожилие.

Оказывается, клубные врачи предупреждали тренерский штаб каталонцев о том, что футболиста желательно не выпускать в том поединке. Как свидетельствует издание Diario Sport, доктора просили главного тренера Серхи Бархуана дать Дембеле не более 15 минут игрового времени, и то в крайнем случае.

Но, специалист не прислушался к совету, бросив игрока в бой уже на 65-й минуте. Теперь Дембеле пропустит около четырех недель.